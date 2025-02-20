Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для дру...

Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для другаСегодня EA и Hazelight Studios выпустили новый трейлер своей игры Split Fiction, в котором подчеркивается возвращение привычной функции игр Hazelight – пропуску для друга, который позволяет игрокам делиться опытом совместной игры с другом, имея всего… источник#Hazelight_Studios.