НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для дру...

Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для дру...

Новый трейлер кооперативного приключения Split Fiction посвящён пропуску для другаСегодня EA и Hazelight Studios выпустили новый трейлер своей игры Split Fiction, в котором подчеркивается возвращение привычной функции игр Hazelight – пропуску для друга, который позволяет игрокам делиться опытом совместной игры с другом, имея всего… источник#Hazelight_Studios.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх