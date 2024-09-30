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Губернатор Сальдо заявил об интеграции Херсонской области во все сферы жизни России

Губернатор Сальдо заявил об интеграции Херсонской области во все сферы жизни России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обозначил основным достижением региона окончательную интеграцию во все сферы жизни России.

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