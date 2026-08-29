Макс Ферстаппен: Если в 2030 году вернут V8, я могу продлить контракт

Red Bull Racing Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен заявил, что готов принять нынешние технические правила Формулы 1 и дождаться возможного возвращения двигателей V8 в 2030 году.
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