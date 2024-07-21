Бешеные самокаты, приговор американцу и царские дни. Итоги недели «Нового Дня»

Уходящая неделя в Екатеринбурге была богатой на события. Традиционно в июле проходили мероприятия «Царских дней», с невероятной быстротой был вынесен приговор американскому журналисту за шпионаж в пользу ЦРУ, а власти наконец-то обратили внимание на жертв самокатчиков.