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Ослабление рубля и ожидание решения ЕЦБ по ставке. Обзор финансового рынка от 7 октября

Ослабление рубля и ожидание решения ЕЦБ по ставке. Обзор финансового рынка от 7 октября

Снижение курса российской валюты происходит вопреки ряду позитивных факторов. У аналитиков пока нет консенсуса относительно того, пойдет ли ЕЦБ на снижение ключевой ставки Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 7 октября.

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