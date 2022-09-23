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Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе сработало взрывное устройство у жилого дома

Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе сработало взрывное устройство у жилого дома

Утренний взрыв в Мелитополе произошел из-за выброшенного из автомобиля взрывного устройства. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА), председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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