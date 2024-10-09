Ефимов: в ТиНАО инвестор возведёт физкультурно-оздоровительный комплекс

На территории района Троицк возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, за его строительство будет отвечать инвестор.
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