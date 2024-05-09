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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семенович об уходе из спорта: «Тогда мне казалось, что мир рухнул. Но очень скоро я открыла дверь в интересную профессию, в шоу-бизнес»

«Вы знаете, в 2001 году я закончила с фигурным катанием из-за травмы. Я думаю, что это знают многие, кто следит за моей жизнью.

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