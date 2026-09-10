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Шансы умереть от укуса самой ядовитой змеи выросли в десять раз у туристов Дагестана

Шансы умереть от укуса самой ядовитой змеи выросли в десять раз у туристов Дагестана

Статистика нападений гюрзы (левантской гадюки) на туристов и жителей предгорий Дагестана достигла критического уровня .

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