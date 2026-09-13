Путин одобрил большую программу реставрации Эрмитажа

Президент России Владимир Путин одобрил большую программу реставрации Государственного Эрмитажа. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
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