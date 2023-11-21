Задержанного ФСБ экс-главу челябинского нацпарка «Таганай» обвинили в коррупции

Задержанного ФСБ замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ, экс-директора нацпарка «Таганай» Челябинской области Алексея Яковлева обвинили в получении ежемесячных взяток.
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