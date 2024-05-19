Минобороны РФ сообщило о массированной атаке Крыма и Краснодарского края прошлой ночью

Средствами ПВО подавлены несколько оперативно-тактических ракет и БпЛА Министерство обороны России сообщило о террористической атаке со стороны Украины с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.
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