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Русская весна

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США не смогут поставить Украине всю помощь до 20 января — представитель Пентагона Сингх

США не смогут поставить Украине всю помощь до 20 января — представитель Пентагона Сингх

По словам Сабрины Сингх, помощь Украине поступает со складов по мере её наличия. При этом она подчеркнула, что США не успеют предоставить Киеву целый пакет помощи.

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