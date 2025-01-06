Мощный удар армии России на Курском фронте: освобождено Леонидово, почти взяты Александрия и Махновка

Мощный удар армии России на Курском фронте: освобождено Леонидово, почти взяты Александрия и МахновкаОдновременно с наступлением ВСУ на Бердин Большесолдатского района российские десантники и морпехи продолжили наступательные действия на соседних участках Курского фронта.
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