Европейский гимнастический союз проголосовал против возвращения россиян

Участники Генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) в ходе заседания в Софии высказались против возвращения официальных лиц и спортсменов из Белоруссии и РФ на европейские соревнования по гимнастике с 1 января 2024 года.
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