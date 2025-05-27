Чеферин о русских командах: "Ситуация остается без изменений"

Президент УЕФА Александер Чеферин обсудил исключение русских команд из международных турниров. Несмотря на надежды на улучшение, ситуация остается прежней, и даже юношеские сборные пока не смогут выступать на международной арене.
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