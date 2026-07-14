В Воронеже проверили доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми

Представители Министерства транспорта РФ, регионального министерства промышленности и транспорта, контрольно-надзорных органов совместно с общественниками 2 июля проверили состояние воронежских железнодорожных вокзалов и автовокзалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии