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Газета Коммуна

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В Воронеже проверили доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми

В Воронеже проверили доступность объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан и семей с детьми

Представители Министерства транспорта РФ, регионального министерства промышленности и транспорта, контрольно-надзорных органов совместно с общественниками 2 июля проверили состояние воронежских железнодорожных вокзалов и автовокзалов.

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