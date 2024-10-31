Расчет «Гиацинта» поразил живую силу ВСУ на донецком направлении

Расчет 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» отдельной гвардейской 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес огневое поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях и в блиндаже на донецком направлении спецоперации.
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