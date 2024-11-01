Сменил номер и стал жертвой мошенников — в УМВД предупредили забайкальцев об опасности

Начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Забайкалью Андрей Бородин в ходе круглого стола рассказал, что одна из самых распространенных схем хищения денег осуществляется с помощью свободных абонентских номеров.
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