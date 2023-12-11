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За шапку бело-сине-красного цвета в Таллине можно сесть

За шапку бело-сине-красного цвета в Таллине можно сесть

В центре Таллина полицаи на днях  пытались отобрать у интуристов вязаные шапки в цветах российского триколора.

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