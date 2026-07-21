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Культуромания

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Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале завершился программой «Симфоджаз»

Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале завершился программой «Симфоджаз»

Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале завершился программой «Симфоджаз», которую пианист представил вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром (РНМСО) под управлением Ивана Никифорчина.

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