Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале завершился программой «Симфоджаз», которую пианист представил вместе с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром (РНМСО) под управлением Ивана Никифорчина.
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