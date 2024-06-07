Джеффри Сакс: главная угроза для мира — это Зеленский

Геннадий Бережнов

Зеленский представляет для мира угрозу, говорит Сакс, а потому должен быть уничтожен! Невозможно что бы один умалишённый создал такую угрозу для мирового сообщества. Люди Мира на минуту остановитесь, вдумайтесь что нам грозит, оглянитесь на детей и внуков "клоун" тот кого нужно остановить!