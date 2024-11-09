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Борьба за новую модель глобализации теперь затронет всех

Борьба за новую модель глобализации теперь затронет всех

В России не любят США, ибо они — жадный гегемон и вообще помесь василиска с библейской ехидной. Поэтому у нас традиционно желают США всего самого наилучшего, прямо согласно пророку Исайе (34:11): «И завладеют ею пеликан и еж; и филин и ворон поселятся в ней; и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения».

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