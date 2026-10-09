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Самый знаменитый кинорежиссер всех времен, о котором вы никогда не слышали

Самый знаменитый кинорежиссер всех времен, о котором вы никогда не слышали

Именем Алан Смити подписаны десятки самых разноплановых кинофильмов за последние 60 с гаком лет. Кто этот творец-загадка? «Восставший из ада 4: Кровное родство», фото: кадр из кинофильма«Смерть стрелка» (1969), «Тела студентов» (1981), «Дюна» (1984, расширенная версия), «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996), «Старый 37» (2015), туча сериалов и даже видеоклипы для Faith No More, Уитни Хьюстон, Blondie, Wu-Tang Clan и Metallica — в самых неожиданных источниках в титрах вы увидите одно и то же имя: Алан Смити.

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