Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в ряде школ

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил обращение к руководителю Министерства Просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову из-за того факта, что в ряде учебных заведений приуроченные к Новому Году ёлки решили не проводить из-за точки зрения семейств мигрантов.