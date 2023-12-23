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Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в ряде школ

Миронов обратился к Кравцову по проблеме отмены елок в ряде школ

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов направил обращение к руководителю Министерства Просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову из-за того факта, что в ряде учебных заведений приуроченные к Новому Году ёлки решили не проводить из-за точки зрения семейств мигрантов.

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