Редкую золотую монету с профилем правнучки Павла I продали за 453,6 тысячи евро

В Нидерландах на аукционе продали редчайшую золотую монету 1898 года. На риксдолларе изображена правнучка российского императора Павла I – принцесса Вильгельмина, которая впоследствии стала королевой Нидерландов.
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