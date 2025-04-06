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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Сущеня и Ирина Сергеева стали победителями полумарафона в рамках забега «RAY Сириус Автодром», на марафоне – Дога и Жукова

5 и 6 апреля в Сочи по гоночной трассе «Сочи Автодром» прошел забег «RAY Сириус Автодром». Участники соревновались на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

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