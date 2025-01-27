Дональд Трамп и «украинский вопрос»: есть ли нужда в посредниках?

Не прошло и трёх дней после инаугурации Дональда Трампа в качестве полноправного хозяина Белого дома, как он, надо полагать, неожиданно для себя (для других это было очевидным) пришел к выводу, что для установления «сделки мира» на Украине потребуется значительно больше времени, чем предполагалось ранее.