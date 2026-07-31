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Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги – я нормально к этому отношусь»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин поделился мнением о шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу.

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