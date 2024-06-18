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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Румынии Марин о 3:0 с Украиной: «22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Можем добиться положительного результата против Бельгии» 

«Это потрясающе. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас точно счастливы. Я счастлив, надо продолжать в том же духе.

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