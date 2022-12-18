«Уклонюсь от этого вопроса, как политик». Грегг Попович не стал прогнозировать победителя финала ЧМ-2022

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович предпочел не прогнозировать победителя финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

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