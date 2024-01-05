«Больше нет»: в Пентагоне назвали причину, по которой не передают Украине вооружение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право на получение военной помощи от США в размере чуть более четырех миллиардов долларов, но у Пентагона есть лишь формальные полномочия для решения этого вопроса, без одобрения финансирования со стороны Конгресса это сделать невозможно, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
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