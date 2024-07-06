ПВО городов, нефтебаз и объектов промышленности: наблюдатели БПЛА «Аванпост-С» и FPV-перехватчики

В материале «Глобальное ухо»: всероссийская сеть обнаружения средств воздушного нападения противника мы рассмотрели относительно простой и недорогой способ обеспечить первичное обнаружение и определение примерного маршрута – направления движения средства воздушного нападения (СВН) большой дальности, в первую очередь таких, как крылатые ракеты (КР) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) камикадзе противника.
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