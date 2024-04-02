К деньгам компаний подобрали электронный ключик

Как стало известно “Ъ”, Хорошевский суд вынес приговор по уголовному делу Алексея Кнекова — основателя ГК «Сенеж», одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки, а также его жены Ольги Кнековой.
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