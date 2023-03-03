Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 1+2 в 3 играх за «Даллас»

Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго», набрав очки в 3-м матче подряд. Форвард отличился во всех трех играх регулярного чемпионата НХЛ за «Даллас» (1+2 на отрезке), куда был обменян из «Монреаля».