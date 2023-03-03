Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Предлагаю Владимиру Писарскому поработать в поле на прополке 12 часов на недельку или в мехцеху с тем же графиком у с...Писарский о зарпл...
  • Валентин Воробьев
    Дзюба - птица говорун. Играл бы лучше. Или вообще пошел на...«Не считаю слова ...
  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...

Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 1+2 в 3 играх за «Даллас»

Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго». У него 1+2 в 3 играх за «Даллас»

Евгений Дадонов сделал передачу в матче с «Чикаго», набрав очки в 3-м матче подряд. Форвард отличился во всех трех играх регулярного чемпионата НХЛ за «Даллас» (1+2 на отрезке), куда был обменян из «Монреаля».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх