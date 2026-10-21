ё Врач из Таджикистана надругался над молодой пациенткой и сбежал. И это не первый случай, когда приезжие врачи нарушают все законы принявшей их страны.
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- Для чего мы нужны...
Этот вопрос по тексту статьи "Так кто же нас будет лечить завтра?" уже давно перезрел, но пока-что наши власти во главе с ЕР его так и не решили ...! Но поскольку ЕР вновь "победила" на выборах, то значит именно эта партия власти пусть в конце концов решит этот вопрос - пусть именно члены ЕР нас и лечат, раз по другому у них не получается ...!
После "выборов" ничего не изменилось. Медицину, и не только её, разрушают по прежнему. Русским скоро не будет места в собственной стране, полным ходом идёт замещение нас, а потом и уничтожение