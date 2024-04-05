Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ© РИА Новости / Сергей Красноухов Сергей Савчук Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских усилий и цену, которую платит наша страна, чтобы оставаться на плаву.
США торпедируют российский танкерный флот.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Галина Соколова
Надо договориться чтоб корейцы вместе с нами владели судами, тогда они могут ходить где хотят. Или сдать под предлогом аренды корейцам, а сами будем пользоваться...
Ответить
5 час.
Александр Симаков
Как мы можем сдать их в аренду, если мы их не купили и они нам не принадлежат (из-за санкций США)? Это всё равно, что Вы будет пытаться сдать в аренду не купленный Вами автомобиль, который стоит на витрине в автосалоне, и не в России, а в Южной Корее! 😀 Если бы корейцы не боялись санкций США, мы бы с ними уже давно обо всё договорились бы. Корейцы могли продать суда какой-нибудь Гваделупе, а Гваделупа возила бы российский сжиженный газ (это отработанная схема) Но! САНКЦИИ - которых все боятся!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии