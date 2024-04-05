США торпедируют российский танкерный флот.

Александр Симаков

Как мы можем сдать их в аренду, если мы их не купили и они нам не принадлежат (из-за санкций США)? Это всё равно, что Вы будет пытаться сдать в аренду не купленный Вами автомобиль, который стоит на витрине в автосалоне, и не в России, а в Южной Корее! 😀 Если бы корейцы не боялись санкций США, мы бы с ними уже давно обо всё договорились бы. Корейцы могли продать суда какой-нибудь Гваделупе, а Гваделупа возила бы российский сжиженный газ (это отработанная схема) Но! САНКЦИИ - которых все боятся!