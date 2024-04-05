Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США торпедируют российский танкерный флот.

Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ© РИА Новости / Сергей Красноухов Сергей Савчук Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских усилий и цену, которую платит наша страна, чтобы оставаться на плаву.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Надо договориться чтоб корейцы вместе с нами владели судами, тогда они могут ходить где хотят. Или сдать под предлогом аренды корейцам, а сами будем пользоваться...
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5 час.
Александр Симаков
Как мы можем сдать их в аренду, если мы их не купили и они нам не принадлежат (из-за санкций США)? Это всё равно, что Вы будет пытаться сдать в аренду не купленный Вами автомобиль, который стоит на витрине в автосалоне, и не в России, а в  Южной Корее!  😀  Если бы корейцы не боялись санкций США, мы бы с ними уже давно обо всё договорились бы.   Корейцы могли продать суда какой-нибудь Гваделупе, а Гваделупа возила  бы российский сжиженный газ (это  отработанная схема) Но!  САНКЦИИ -  которых все боятся!
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3 час.

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