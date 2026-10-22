На видео попал момент, когда в Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб сделали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому строгое внушение перед переговорами с спецпосланником главы Белого Дома Стивом Уиткоффом.