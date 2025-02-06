Утверждена документация на строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса в Люблине

На юго-востоке столицы в районе Люблино появится крупный спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.