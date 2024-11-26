В Тверской области нашли мертвой пропавшую бабушку

В Удомле Тверской области трагически завершились поиски местной жительницы. Ранее наш портал сообщал, что 85-летняя Нина Калинина (Маслова) утром 24 ноября ушла из дома (улица Карла Маркса, дом №27) и пропала.
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