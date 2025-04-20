📷❗️Корпус морской пехоты США начал подготовку своего первого специального подразделения ударных дронов FPV — известного как Группа ударных дронов корпуса морской пехоты (MCADT).
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📷❗️Корпус морской пехоты США начал подготовку своего первого специального подразделения ударных дронов FPV — известного как Группа ударных дронов корпуса морской пехоты (MCADT).