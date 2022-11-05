Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО от партнеров до конца декабря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами, информирует издание "Новое время".