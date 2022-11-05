Газета.ру

7 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    так не танк сломал - сломали люди, которые при перевозке танка недоглядели.В Рязанской облас...
  • Галина Светлая
    Здоровья тебе, солдат.Сын мэра Алапаевс...
  • Alexander LIFANOV
    Согласен. Хотя, выдернутая из контекста фраза, может противоречить общему смыслу высказывания.Президент Белорус...

Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО от партнеров до конца декабря

Кулеба: Киев договорился о поставках новых систем ПВО и ПРО от партнеров до конца декабря

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает до конца 2022 года поставки новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках договоренностей с партнерами, информирует издание "Новое время".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх