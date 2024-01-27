Уехавший в Барселону актер “Ивановых-Ивановых” Семен Трескунов обнищал: продал машину

В прошлом году Семен Трескунов вместе с женой решили покинуть Россию и осесть в Барселоне. На новом месте семья столкнулись с финансовыми трудностями, и с каждым днем денег на их безмятежную жизнь становятся все меньше.
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