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Уехавший в Барселону актер “Ивановых-Ивановых” Семен Трескунов обнищал: продал машину

Уехавший в Барселону актер “Ивановых-Ивановых” Семен Трескунов обнищал: продал машину

В прошлом году Семен Трескунов вместе с женой решили покинуть Россию и осесть в Барселоне. На новом месте семья столкнулись с финансовыми трудностями, и с каждым днем денег на их безмятежную жизнь становятся все меньше.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
не пускать в Россию...наплевать на них обнищали или разбогатели...все равно совсем
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17 час.

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