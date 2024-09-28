Украину накрывает огненный шторм: Открыт "ящик Пандоры", от которого нет спасения

В зоне спецоперации в очередной раз повторилась ситуация, когда наши небратья с весёлым визгом и счастливым смехом применяют предельно негуманное оружие, а когда русские начинают отвечать тем же, но в большем масштабе, принимаются истошно вопить: за що? В 2023 году по этому сценарию развивалась история с применением кассетных боеприпасов.