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Максим Галкин* передумал продавать квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Алла Пугачёва

Желающих купить иноагентскую недвижимость за 50 млн не нашлось. В прошлом году израильтянин Галкин* надеялся продать свою единственную недвижимость в России, которая досталась ему по наследству в 2005 году после смерти родителей.

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