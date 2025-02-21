Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов ВМФ с Днём защитника Отечества

После выступления Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил военнослужащим воинские звания высших офицеров и наградил отличившихся военнослужащих ВМФ государственными наградами, в том числе и за подвиги, совершённые в зоне проведения СВО.