Белый дом не исключает введения дополнительных санкций против России

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в пятницу, 16 сентября, заявил, что США не исключают введения новых санкций против России для их большей эффективности в подрыве российской экономики, – сообщает телеканал CNN.
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