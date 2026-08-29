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ИА Регнум

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Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за мобилизацию женщин на Украине

Азаров назвал Зеленского выжившим из ума за мобилизацию женщин на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, который одобрил мобилизацию женщин в стране, выжившим из ума.

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