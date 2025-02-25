Microsoft инвестирует в компанию облачных данных Veeam Software

Американская корпорация Microsoft инвестировала в акционерный капитал компании Veeam Software, специализирующейся на облачных данных, с целью расширения своих инициатив по созданию продуктов искусственного интеллекта, пишет Reuters.
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