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Microsoft инвестирует в компанию облачных данных Veeam Software

Microsoft инвестирует в компанию облачных данных Veeam Software

Американская корпорация Microsoft инвестировала в акционерный капитал компании Veeam Software, специализирующейся на облачных данных, с целью расширения своих инициатив по созданию продуктов искусственного интеллекта, пишет Reuters.

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