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Школьники примерят на форуме "Россия - мои горизонты" профессии будущего

Школьники примерят на форуме "Россия - мои горизонты" профессии будущего

Российские школьники смогут на практике познакомиться с современными профессиями и технологиями на Всероссийском профориентационном форуме «Россия — мои горизонты» проекта «Билет в будущее», стартовавшем в Москве.

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